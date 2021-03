Inscrições do Processo Seletivo 2021.1 encerram no domingo, 7 de março

As inscrições para o Processo Seletivo 2021.1 da Faculdade Alencarina (FAL) nas modalidades de ingresso com Nota do ENEM, Vestibular Agendado, Transferidos e Graduados encerram no domingo, dia 07 de março de 2021. Esta é a última oportunidade para começar a estudar ainda neste semestre, com aulas a partir do dia 15 de março. O início das aulas será via online.





São ofertadas vagas para os cursos presenciais de Administração, Direito, Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, nos turnos manhã, tarde e noite. A seleção para o preenchimento das vagas será realizada através do Processo Seletivo escolhido pelo candidato. As inscrições, devem ser realizadas exclusivamente no site da FAL: https://faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos





Os ingressantes que escolherem utilizar a nota do ENEM devem apresentar sua pontuação a partir da edição de 2010 para concorrer. Já a seleção para alunos transferidos e os graduados será feita através da análise dos documentos exigidos no edital. Aqueles que optarem pelo vestibular, que acontecerá online, poderão realizar a prova acessando o link: https://virtual.faculdadealencarina.com.br





Confira os editais no site: www.vemprafal.com.br





Dúvidas ligue para o nosso Processo Seletivo: (88) 99351-3970.