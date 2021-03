PADRE É PRESO POR SUSPEITA DE ASSALTOS EM SÉRIE NO RIO GRANDE DO SUL

Um padre foi preso suspeito de assaltar dois mercados e uma farmácia em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar, a ação do sacerdote foi registrada por câmeras de segurança. A detenção ocorreu na noite de terça-feira (2).





"Ele foi autuado em flagrante por esses três crimes e foi representada pela prisão preventiva. Os próximos passos aí agora é verificar o porquê, não há uma explicação lógica para esse fato, simplesmente praticou os crimes. Mas então agora a investigação vai apurar essas demais circunstâncias que envolvem ao caso", diz o delegado Diogo Ferreira.





Com o suspeito, a polícia encontrou uma pistola falsa e uma mochila com um boné vermelho, além de R$ 655 em dinheiro, produtos alimentícios e de higiene. Ainda de acordo com a Brigada Militar, o padre é natural de Ciríaco e atua em Tapejara, na Diocese de Passo Fundo.





Em entrevista ao portal G1, a advogada Maura Leitzke informou que o padre faz uso, desde o ano passado, de medicamentos psiquiátricos. No entanto, suspendeu o tratamento, por conta própria, na semana passada. Ela acredita que o religioso estaria em um surto psicótico.





O bispo da Arquidiocese de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luis Weber, informou que o padre será suspenso provisoriamente das funções até que os fatos estejam esclarecidos.





Fonte: O Tempo