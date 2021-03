SE DEU MAL: Homem morre durante troca de tiros com a polícia em Sobral

No início da tarde desta sexta-feira (5), um homem identificado como Marciel Soares Sousa, conhecido como "Ninja", trocou tiros com policiais militares no Conjunto Jatobá, no Grande Sinhá Sabóia. Maricel foi ferido e socorrido para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





Felizmente, nenhum policial ficou ferido.





Segundo informações da polícia, "Ninja" era membro de uma facção criminosa em Sobral.





Com informações de Sobral Online