IVO GOMES - COMUNICADO AO POVO DE SOBRAL

"Circula em redes sociais um vídeo do marginal, organizador de motins, capitão Wagner, especulando sobre uma possível devolução de $$ ao ministério da saúde, referente a fatos ocorridos em 2013.





Q fique uma coisa bem clara: se houver essa devolução será de $$ da saúde do povo de Sobral, em plena pandemia. Dinheiro das contas da prefeitura.





Não sou eu q teria q devolver nenhum dinheiro. Nada tenho a ver com isso, pessoalmente. Ninguém, eu disse ninguém, pega na minha munheca.

Quem está atrás disso está prestando um gde desserviço à população de Sobral. É um dinheiro q iria sair dos cofres públicos. Do dinheiro das contas públicas. Não da minha conta pessoal. Um dinheiro q iria fazer muita falta para a assistência do povo. Por isso comunico q só o farei, caso isso aconteça, com ordem judicial.





Td essa celeuma tem uma origem: o controle rigoroso q a prefeitura de Sobral tem feito nas falcatruas cometidas dentro da Santa Casa de Sobral. Eles não querem largar o osso da cobrança de serviços ao povo de Sobral. Procuram com isso me atingir numa tentativa inútil de me intimidar. Ledo engano. Irei até o fim.





Q fique certo disso o senhor José Vasconcelos, bispo da Igreja Católica de Sobral, bolsonarista e organizador disso tudo, em conluio com o q há de pior na política cearense. Enquanto o senhor vive no luxo e de fuxico, eu sigo lutando pra salvar vidas e garantir vacinas para tds, q deveria ser o foco de tds. Q tal o senhor mexer pelo menos uma palha pelos mais necessitados?"





(Fecebook Ivo Gomes)