Jovem é morto a tiros e outro é ferido a faca em Santana do Acaraú

Um foi alvejado com tiros na cabeça e foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar a unidade de saúde, o outro foi socorrido ao Hospital e transferido à Sobral.





O cabeleireiro Francisco Leandro Viana, 23 anos, foi morto com dois tiros na cabeça na noite desta sexta-feira (26) na porta de casa no bairro padre Ibiapina em Santana do Acaraú, segundo a PM ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal, mas morreu no caminho. Já Vitor Fontenelle foi ferido a bala no tórax e diversas facadas pelo corpo, no bairro São Miguel Arcanjo, ele também foi socorrido para a mesma unidade de saúde, em seguida transferido com escolta policial em estado grave para a Santa casa de Sobral. Não há informações sobre os possíveis autores dos crimes.





No último dia 15 de fevereiro Leonardo Viana, irmão de Leandro sofreu uma tentativa de homicídio.





A PM, através do comandante Vasconcelos, informou que foi solicitado reforço do grupamento RAIO e outras viaturas e que está apurando os crimes. A Policia Civil de Santana do Acaraú deve abrir um inquérito para investigar os crimes.





(Tribuna dos Vales)