Pai de família diz ter ficado de fora do “Mais Emprego, Mais Sobral” por morar com a esposa

O morador do Conjunto Jatobá II, Sinhá Saboia, Paulo de Sousa Guimarães, fez uma denúncia no programa a “Hora da Notícia” com Bené Fernandes e Wellington Soares, na Rádio Paraíso FM, dizendo que foi prejudicado pela Prefeitura de Sobral ao se inscrever no programa “Mais Emprego, Mais Sobral” que garante mil vagas de emprego para pais de famílias desempregados.





Paulo Sousa diz que preenche todos os pré-requisitos para o programa e, na classificação preliminar, ficou na 308ª colocação. Mas no resultado final ficou em 1577 colocado perdendo a oportunidade de estar empregado. A justificativa de uma funcionária da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), segundo Paulo Sousa, é que sua desclassificação aconteceu pelo fato dele morar com a esposa.

Justificativa da funcionária da STDE





“Fui atrás de saber na Secretaria o motivo de ter sido desclassificado, quando uma funcionária me informou que eu preenchia todos os pré-requisitos, mas o problema é que eu sou casado e moro com minha esposa. Fui prejudicado pela Prefeitura porque meu nome na lista era 308, no dia 15 e, no dia 23, me tiraram da lista dos mil e colocaram para depois de 1700 (na verdade, 1577) dizendo que eu não era mais pai de família. Eu sou pai de família, tenho quatro filhos, sou casado e dono de casa. Nesta Pandemia estou desempregado vivendo de ajuda. Não sei a quem pedir socorro. Me ajude por favor”. Desabafou Paulo Sousa.

O Programa “Mais Emprego, Mais Sobral”, segundo a STDE tem o objetivo de aliviar o impacto financeiro da pandemia e visa selecionar mil pessoas, entre homens e mulheres para a função de auxiliar de serviços gerais, podendo os contratados exercerem a função garis, zelador, copeiro, jardineiro, porteiro, cobrador de transporte público, auxiliar de pedreiro, auxiliar de marceneiro, auxiliar de carpinteiro, auxiliar de bombeiro hidráulico, auxiliar de eletricista, auxiliar de pintor, auxiliar de produção de asfalto, auxiliar de soldador e outras áreas correlatas.





O resultado preliminar do processo seletivo do programa, segundo a Prefeitura, foi divulgado na segunda-feira (15/3) e o resultado final foi no dia 23/03.





O Portal Paraíso, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para esclarecimentos sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.





Fonte: Portal Paraíso / Edwalcyr Santos