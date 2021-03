Kajuru desafia Senado a analisar impeachment de Moraes: "Medo?"

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) mostrou-se entusiasmado com a abertura de um possível processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Um dos principais defensores da chamada CPI da Lava Toga, que propõe uma investigação sobre ministros do STF, Kajuru comentou a repercussão do abaixo-assinado que pede a saída de Moraes da Corte.





– Agora, a gente apresenta [a ação] para o presidente do Senado. Ele é obrigado a aceitar e manda para a advocacia do Senado Federal. Ela vai autorizar, eu já sei; aí nós vamos até o ministro Luiz Fux [presidente do STF]. Creio que não tem como, desta vez, não colocar no plenário. Que medo é esse de colocar no plenário? Qual é o medo? Vamos enfrentar. Esse ser [Moraes], para mim, é desprezível e vulpino – disse o senador em entrevista ao jornalista Augusto Nunes.





Kajuru disse ainda que o abaixo-assinado, que em pouco mais de 24 horas já acumula cerca de 2,2 milhões de assinaturas, pode ser o pontapé inicial para o primeiro impeachment de um ministro do STF da história do Brasil.





O senador também lembrou da atuação de Moraes como secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, o que, segundo ele, “já era motivo de CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito]”.





– Depois ele virou ministro da Justiça do Michel Temer. O governo Temer era um caldeirão de corrupção. De repente, esse homem chega ao STF e foi cometendo [um] erro um atrás do outro, especialmente o da arrogância, que é um preço lamentável. Os erros dele foram claros, factuais e foi fácil fazer o embasamento juridicamente para pedir o impeachment dele. A população brasileira pode provocar o primeiro impeachment da história do Brasil [no STF] – completou o senador. (Pleno News)