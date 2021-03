LAMENTÁVEL! Casal morre de Covid-19 num intervalo de quatro dias no Hospital Regional de Sobral

Eles moravam na sede do distrito de Baixa-Fria na zona rural de Santana do Acaraú, ela estava intubada na UTI desde o dia 27 de fevereiro, ele estava em tratamento em leito semi-intensivo, aguardando vaga para UTI desde o dia 5 de março.





O casal de aposentados Expedito Canafístula de Souza, 73 anos e Railda Nascimento de Carvalho, 64 anos, morreu em um intervalo de quatro dias, após complicações da Covid-19, no Hospital Regional Norte em Sobral no Ceará.





O primeiro a falecer foi Expedito Canafístula. Após sentir os sintomas da doença, o casal procurou o Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto em Santana do Acaraú e após receber os primeiros atendimentos, decidiram voltar pra casa no distrito de Baixa-Fria, zona rural do município. Alguns dias depois, os sintomas se agravaram e eles foram internados no Hospital da cidade. Railda Carvalho foi transferida no dia 27 de fevereiro para um leito de UTI no Hospital Regional de Sobral, já o marido teve o estado de saúde agravado e foi transferido às pressas, na manhã do dia 5 de março, mas sem vaga na UTI, o paciente ficou em fila de espera por um leito e estava recebendo tratamento semi-Intensiva.





Após nove dias de tratamento no hospital, o aposentado Expedito Canafístula morreu no último domingo (14) e foi sepultamento no mesmo dia no cemitério do distrito onde nasceu. O estado de saúde da aposentada era grave, já havia perdido as funções renais em virtude dos medicamentos administrados na paciente e o organismo não respondia de forma positiva a diálise realizada pelo hospital, durante alguns dias, o organismo da aposentada deixou de apresentar qualquer tipo de melhora, causando sua morte na noite desta quinta-feira (18).





Uma das filhas de Railda Carvalho que é enfermeira e mora em São Paulo, Cristiane de Carvalho Silva veio ao Ceará para dar suporte ao irmão Diego Canafístula. O corpo de Railda foi sepultado na manhã desta sexta-feira (19) também no cemitério de Baixa-Fria, sob forte emoção de familiares e amigos, o distrito de Baixa-Fria é onde vive a família que carrega o mesmo sobrenome, Canafístula.





Mais mortes em Santana do Acaraú – Somente nesta semana cinco pessoas de Santana do Acaraú morreram em decorrência de complicações da Covid-19, no domingo (14), além de Expedito Canafístula, morreu também Joaquim Preá, que morava na comunidade de Sororoca, já na segunda-feira dia 15, faleceu José Aires Araújo (Zé Parente), que foi internado no mesmo dia que o casal. Na noite desta quinta-feira (18) morreu Railda Carvalho e na tarde de ontem (18), morreu a dona de casa Cleidimar Camarão no Hospital Valdemar Alcântara em Fortaleza.





Fonte: Tribuna dos Vales