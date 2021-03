SOBRAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINA 2 MILHÕES DE REAIS PARA A AMPLIAÇÃO DE U.T.I.s

Duas portarias publicadas na sexta-feira, 19, em edição extra do Diário Oficial da União liberam 2,7 mil leitos de UTI em 22 estados. Todas as UTIs são exclusivas para pacientes graves de Covid-19. De acordo com a Agência Nacional e informações colhidas pelo jornal O Povo os novos leitos serão assim distribuídos: HOSPITAL DR FRANCISCO ALVES (MUNICIPAL): 15 leitos — R$ 720.000,00 e HOSPITAL REGIONAL NORTE (ESTADUAL): 30 leitos — R$ 1.440.000,00.





a Portaria nº 501/21 autoriza a instalação de 1.499 leitos de UTI adulto em mais de 70 municípios nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. Os recursos de custeio para essas unidades será de R$ 71,9 milhões mensais. A autorização é a nova modalidade de apoio financeiro dada pelo Ministério da Saúde, que substituiu a habilitação de leitos. O governo federal arca com parte das despesas, mas agora o pagamento não é mais antecipado e sim mensal.





O pedido de autorização para o custeio dos leitos covid-19 é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dessas unidades. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.





QUANTIDADE DE LEITOS e OCUPAÇÃO EM 19 DE MARÇO





De acordo com a reportagem da TV Verdes Mares divulgada na edição de ontem, 19, do CE TV, a situação de leitos em Sobral é a seguinte: Hospital Regional Norte (102), Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves (20), Santa Casa da Misericórdia (20), em Sobral.





Na superintendência de Sobral, que engloba 55 municípios, taxa de ocupação é de 98,98% na UTI e de 81,78% na enfermaria. Ao todo, 140 pacientes estão aguardando leitos na região.





