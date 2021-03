Por volta das 18h00 desta sexta-feira (19), nas proximidades do supermercado Assaí, quatro homens armados armados de faca tomaram uma motocicleta de assalto.





O veículo roubado foi uma Honda Biz de cor prata e placa PNM-9755.





Logo após o roubo, os bandidos fugiram em direção ao bairro Dom Expedito.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.