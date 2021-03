Com medo do povo, Doria aciona batalhão para proteger sua casa; vídeo

Centenas de policias bloqueara as ruas de acesso à mansão do governador.





Um grupo de cerca de 50 manifestantes tentou fazer um protesto na frente da casa do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), mas não conseguiu chegar no local porque a Polícia Militar, informada do ato, bloqueou uma série de ruas dos Jardins, bairro da Zona Sul, onde ele mora. Com caixas de som tocando músicas a favor do presidente Jair Bolsonaro, bandeiras do Brasil e cartazes dizendo “Fora Doria”, o grupo se concentrou na Avenida Europa, a um quarteirão de distância da casa do governador.





A reportagem tentou conversar com os manifestantes, que não quiseram dar entrevista. “Quer saber sobre o que é o protesto, procure no Google”, disse um deles. Outro afirmou que o protesto era contra o governador, mas sem dar detalhes.





É o terceiro ato contra Doria em duas semanas. Policiais do Batalhão de Choque e um forte efetivo da PM estava no local. Grupos ligados ao presidente vêm pedindo a saída do governador diante das medidas tomadas por Doria para tentar conter a propagação do coronavírus, que deixa os sistemas de saúde públicos e privados do Estado na iminência do colapso. O presidente é contra o fechamento do comércio.





A inteligência da polícia paulista identificou, entre manifestantes contrários ao governador, ameaças de morte contra Doria, daí o emprego das equipes para a proteção de Doria. No protesto, um dos manifestantes chegou a gritar “tem que morrer” quando outros dos participantes do ato gritaram “fora, Doria”.





– A Polícia Militar tomou ciência nesta sexta-feira (19), de eventos que poderiam colocar em risco à integridade física do governador João Doria e seus familiares. Como medida técnica, foi realizado um planejamento preventivo no entorno da residência, que, diferentemente do Palácio dos Bandeirantes, não dispõe de aparato de segurança. Sem prejuízo às atividades regulares de patrulhamento na região, foi empenhado um contingente apto a evitar qualquer tipo de incidente, bem como eventuais danos patrimoniais nas imediações – informou nota da PM.