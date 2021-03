PT e PSOL acionam o MP contra o tratamento precoce em Sorocaba

Após a decisão da Prefeitura de Sorocaba (SP) de utilizar o chamado “Kit Covid-19” no tratamento contra a doença, a notícia de que vereadores do PT e do PSOL decidiram acionar o Ministério Público (MP) contra a medida se espalhou nas redes sociais. Usuários do Twitter mostraram insatisfação com os partidos e dispararam críticas contra a esquerda, levando o nome das siglas a entrarem nos assuntos mais comentados na rede social.





Ao criticarem os partidos de esquerda, defensores da tratamento precoce chamaram os partidos de “genocida".





O protocolo de tratamento precoce contra a Covid-19 adotado no município inclui medicamentos como ivermectina, azitromicina, paracetamol e dipirona. Ele pode ser retirado em qualquer uma das 31 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que contam com dispensário farmacêutico.





De acordo com a prefeitura, o atual cenário epidemiológico no município foi o motivo para iniciar o “tratamento de maneira preventiva”.





Fonte: Pleno News