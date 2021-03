Mãe e gêmeos que nasceram dentro de ônibus recebem alta em Sobral

A mulher que deu à luz gêmeos dentro de um ônibus recebeu alta e foi com os bebês para a casa de sua mãe, em Cariré, nesta quarta-feira (17). As crianças, um menino e uma menina, nasceram prematuros e estão bem.





Vera Lúcia de Brito, de 27 anos, entrou em trabalho de parto enquanto para o Rio de Janeiro (RJ), onde mora, em 7 de março. O coletivo partiu de Sobral com destino à cidade do Rio de Janeiro, mas teve o trajeto interrompido quando a gestante entrou em trabalho de parto no município de Irauçuba. Os bebês nasceram antes que ela conseguisse chegar ao hospital.





A Guanabara, empresa do ônibus onde ocorreu o parto dos bebês, fez o transporte da mãe e dos recém-nascidos em um ônibus decorado com balões rosa e azul e doou itens de enxoval para a família. O motorista foi o mesmo da primeira viagem.





Os três foram liberados do Hospital Regional Norte, em Sobral, por volta de 21h e chegam à casa da mãe de Vera, em Cariré, por volta de meia-noite.





A família recebeu da empresa cestas-básicas de alimentos, um carrinho para gêmeos, fraldas, leite em pó e outros itens para os bebês.





PARTO DENTRO DE ÔNIBUS





A mãe veio visitar a família no Cariré, e estava voltando para a sua casa no Rio de Janeiro, ao lado da primeira filha, de 4 anos. Quando o ônibus estava em Irauçuba, ela entrou em trabalho de parto.





Uma passageira ajudou no trabalho de parto e o motorista desviou o trajeto para levá-la ao Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinha, no Centro de Irauçuba. Segundo a Guanabara, a mulher que apoiou o parto será contratada pela sede da empresa no RJ, onde mora.





Vera estava grávida de 33 semanas e os gêmeos nasceram prematuros. Para melhor atendimento, eles foram transferidos para a unidade de Sobral, de onde receberam alta nesta quarta-feira (17).





(Diário do Nordeste)