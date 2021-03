VEREADOR CHICO JOIA APRESENTOU PROJETO NO LEGISLATIVO DE SOBRAL PARA CRIAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA

Vereador de Sobral, Chico Joia (MDB), apresentou o Projeto de Indicação ao Prefeito Ivo Gomes, para que este crie o chamado Auxílio Imprensa, aos profissionais que estão passando necessidade, por causa da pandemia da Covid-19. Justifica Chico Joia, que com o comércio fechado para conter a pandemia, os profissionais do sem fio não conseguem fechar nenhum contrato comercial, e ficam sem renda, vindos a passar necessidade neste momento difícil para todos.





A prefeitura de Sobral que deveria ajudar os homens de mídias, quando começou a pandemia em 2020, foi a primeira a cortar os contratos com os profissionais de imprensa, no mês de abril, e até hoje estes contratos não foram renovados, bem diferentes de outras prefeituras que continuaram seus contratos com os profissionais de imprensa.





Fonte: Tiro e Queda Notícias