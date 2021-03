Falso carteiro tenta assaltar casa, mas vítima reage e evita crime; assista

Um homem disfarçado de carteiro tentou assaltar uma residência com a ajuda de um comparsa na manhã desta terça-feira (16), mas foi surpreendido pela reação rápida da vítima que fechou o portão de sua casa antes que o homem pudesse entrar no local. O caso aconteceu em Guarulhos.





Nas imagens que circulam por aplicativos de mensagens e redes sociais, é possível ver que o falso carteiro chega na porta da residência, localizada no bairro Jardim Vila Galvão, em Guarulhos, por volta das 10h04 e aperta a campainha.





Anunciando ser dos Correios, ele faz com que a vítima se desloque até a porta da casa e é possível observar que um comparsa o aguarda a poucos metros de distância. No momento em que a mulher começa a abrir o portão da casa para pegar um pacote que o homem fazia menção de entregar, ele puxa uma arma de dentro da bolsa.





Ao notar que se tratava de um assalto, a mulher bate a porta contra o homem, que perde a arma e ainda tenta abrir o portão à força, mas sem sucesso. Ao perceber que o roubo havia fracassado, ele e o comparsa fogem do local rapidamente.





Em nota, os Correios afirmam que, até o momento, não foram notificados pelos órgãos de segurança pública sobre o caso. De toda forma, a empresa está tomando as medidas necessárias para apuração do caso e esclarecimentos juntos a esses entes. Na oportunidade, a empresa esclarece que, além do uniforme (no caso do carteiro), é obrigatório o uso, por todos os empregados, do crachá em local visível. A empresa informa também que os carteiros são orientados a se manterem do lado de fora das residências. A entrega dos objetos postais é efetuada nas áreas externas dos imóveis, dos prédios e dos condomínios, sem necessidade de acesso ao interior das áreas residenciais.





"Informamos ainda que qualquer conduta irregular praticada por empregado não representa os valores defendidos pelos Correios. Portanto, uma vez acionados, a situação será apurada administrativamente e colaboraremos com as autoridades de segurança pública. Em caso de atitude suspeita os clientes devem acionar imediatamente as autoridades de segurança pública e orientamos a registrar manifestação nos canais de atendimento dos Correios, pelo telefone 0800 725 0100 ou pela internet, no endereço http://correios.com.br/fale-com-os-correios/central-de-atendimento."





Fonte: Diário do Litoral