Sindsems lança edital de convocação para eleição da nova direção do sindicato

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (Sindsems), lançou nesta quinta-feira (dia 18 de março), edital de convocação para a eleição que escolherá a próxima gestão do sindicato para o quadriênio 2021/2024.





O edital foi publicado em jornais de grande circulação no estado, conforme determinação do Estatuto da entidade, além de outros veículos de comunicação e mídias sociais onde apresenta os prazos e os próximos passos da eleição.





O prazo para inscrição de chapas, teve início nesta quinta-feira, dia 18 de março e segue até o dia 01 abril, (15 dias contados da data da publicação do edital). A secretaria do Sindsems ficará aberta das 08h às 14h, em horário corrido, de segunda à sexta, na sede do Sindsems, situado a rua Cel. José Silvestre, 586 no centro de Sobral, para recebimento das inscrições de chapas.





A data da eleição é 16 de abril, das 08h às 17h, porém, este ano ocorrerá de forma remota e virtual em decorrência da pandemia, que tem mostrado aumento de casos de covid-19 em Sobral e todo o Ceará. Uma empresa de tecnologia da informação foi contratada para desenvolvimento da plataforma “online” que será usada como instrumento de votação.





Para votar, todos os filiados em dia com suas atribuições estatutárias devem confirmar com a comissão eleitoral, se estar devidamente cadastrado no banco de dados da entidade. Se os seus dados estão atualizados. Para isso, entre em contato com o Sindsems para verificar se seu nome está devidamente relacionado na lista de filiados.





Para acompanhar as comunicações e atos da Comissão Eleitoral, basta acessar os endereços eletrônico a seguir:









Serviços





Telefone da sede do sindicato: (88) 3611-1400 ou no Zap (88) 9332-1290.





(Blog Célio Brito)