Major Olímpio tem morte cerebral após internação por Covid

O senador Major Olímpio, que estava internado por conta do novo coronavírus, teve morte cerebral. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18), no perfil dele no Twitter.





Segundo o comunicado, a “família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados”.





– Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil – destacou a nota oficial.





Major Olímpio foi intubado pela primeira vez no dia 6 de março. Antes disso, no dia 4 de março, ele chegou a participar de uma sessão do Senado diretamente de um leito hospitalar, mas estava com a respiração ofegante e teve queda no sinal de transmissão, o que o impossibilitou de concluir um discurso.





A deputada federal Bia Kicis usou as redes sociais para expressar seu pesar.