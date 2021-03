Mais de 60 pessoas são flagradas em festas clandestinas no Ceará neste domingo (21)

Ações de fiscalização distintas resultaram na interrupção de duas festas clandestinas nesse domingo (21) nos municípios de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Pelo menos 60 pessoas foram encaminhadas à Delegacia por descumprimento ao decreto estadual de isolamento social rígido.





O primeiro flagrante ocorreu no fim da tarde, no Sítio Cardoso, às margens do Rio Jaguaribe, na zona rural de Iguatu. Segundo a Vigilância Sanitária, 30 pessoas estavam no local, incluindo crianças de colo, sem máscara e em situação de aglomeração. Também havia uso de bebidas alcoólicas e som alto.





O encontro proibido foi dispersado pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Não houve prisão. As pessoas retornaram para casa, após orientação das forças de segurança.









Aniversário





Uma segunda ocorrência semelhante foi atendida por PMs em Guajiru, localidade de Caucaia. Moradores da região denunciaram som alto e aglomeração em um aniversário. O dono do imóvel informou que a festa era do filho, mas os militares contestaram.





Cerca de 30 pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Caucaia, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 268 do Código Penal Brasileiro por desrespeito às normas sanitárias.





(Diário do Nordeste)