MANGA VERDE COMO MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇA DE 4 ANOS É DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DE SOBRAL

A mãe de uma aluna, de 4 anos, que estuda numa escola mantida pelo Município de Sobral ficou indignada ao receber as primeiras frutas que lhe foram entregues para ajudar na alimentação de sua filha de apenas quatro anos. Uma porção de manga verde. "Sei que não e culpa da escola, ela lá só recebe, mas não acho que isso é certo. Com a gente que precisa tanto. Esse negócio das cesta básica é muito "mimimi". Eu liguei na semana passada e até agora nada hoje tá 6 dias que tô isolada com suspeita de covid sou mãe solteira. No dia que eu trabalho eu tenho dinheiro mais agora a situação tá difícil"





A Prefeitura de Sobral jura que está ajudando a manter o povo sem fome nesse período de pandemia e lockdown.





É bom lembrar que o povo quer o Ivo, pois ele já mostrou o seu valor!





(Wilson Gomes)