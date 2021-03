Bolsonaro: "Faremos de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros"

Em pronunciamento, presidente falou da importância das vacinas contra a Covid-19.





Durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV nesta terça-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro falou da questão da Covid-19 no país e afirmou que “as vacinas estão garantidas”. À população brasileira, ele ressaltou que o país terá 500 milhões de doses de imunizantes até o final de 2021 e explicou que esse será “o ano da vacinação dos brasileiros”.





– Boa noite. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, quando o caos na economia – explicou.





Bolsonaro então lembrou que o Brasil é o quinto país que mais vacina do mundo e falou dos acordos já fechados pela aquisição dos imunizantes.





– Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídos para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade de Oxford para a produção de 100 milhões de doses da vacina Astrazenca e liberamos, em agosto, R$ 1,9 bilhão. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o Covax Facility (…) Em dezembro, liberamos mais R$ 20 bilhões, o que possibilitou a aquisição da CoronaVac, através de um acordo com o Instituto Butantan – apontou.





O presidente também disse que em breve o país será autossuficiente na produção das vacinas.





– Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional (…) Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independente das variantes que possam surgir – afirmou.





Ao final, ele mostrou solidariedade às famílias “que tiveram perdas”.





– Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil – concluiu.





(Pleno News)