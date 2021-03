Maria do Rosário: “Só com impeachment o Brasil pode superar este momento tão triste”

A deputada federal Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, segue fazendo sua oposição, assim como outros esquerdistas, ao governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido).





Para a parlamentar petista, o país somente irá sair do momento que está passando com o impeachment do Chefe de Estado.





“Bolsonaro continua descendo a ladeira na aprovação popular. Falta de vacina, auxílio emergencial de 250 reais e o número de mortos pela Covid cresce. A taxa é a pior desde junho de 2020. Só com impeachment o Brasil pode superar este momento tão triste. Por isso #ForaBolsonaro“, escreveu ela.