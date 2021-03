Meganavio é desencalhado do Canal de Suez e volta a navegar

Ever Given voltou a circular nesta segunda-feira após ficar quase uma semana encalhado.





O meganavio Ever Given, que encalhou e que estava bloqueando o Canal de Suez há quase uma semana, voltou a navegar nesta segunda-feira (29). Mais cedo, a Autoridade do Canal de Suez (SCA, na sigla em inglês) já havia informado que o Ever Given tinha sido “reflutuado com sucesso”.





A administradora do canal afirmou que “a navegação será retomada imediatamente após a restauração completa da direção da embarcação” e que o Ever Given será encaminhado à área de espera de Bitter Lakes “para inspeção técnica”.





As perdas econômicas ligadas direta ou indiretamente ao encalhe do meganavio estão estimadas em mais de R$ 300 bilhões, segundo a BBC. Há 369 embarcações na fila à espera da liberação do canal. Segundo o presidente da SCA, Osama Rabie, serão necessários três dias e meio para que todos os navios na fila de espera consigam atravessar o canal após a sua liberação.





Para desencalhar a embarcação, segundo a operadora de Suez, foram realizadas “manobras de empurrar e reboque” que “bem-sucedidas levaram à restauração de 80% da direção da embarcação, com a popa 102 metros longe da margem do canal agora, em vez dos 4 metros de antes”.





O meganavio Ever Given, operado pela empresa Evergreen, encalhou na última terça-feira (23) no km 151 do canal, em meio a ventos fortes e uma tempestade de areia, e bloqueou a passagem de todos os outros navios. Com 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas, o meganavio de contêineres voltou a flutuar às 4h30 do horário local (23h30 no horário de Brasília).