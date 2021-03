MENSAGEM DE FÉ - SALMO 91

Salmo 91 foi escrito por Moisés e pode ter sido um salmo cantado no deserto e usado pelos levitas em sua adoração.





O Salmo começa com uma declaração firme de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança.





Os versos do Salmo 91 estão entre as mais belas palavras da Bíblia. Leia com atenção e reflita:





1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.





2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.





3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.





4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.





5. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,





6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.





7. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.





8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.





9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.





10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.





11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.





12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.





13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.





14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.





15. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.





16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.