APARIÇÃO DE MENINA VESTIDA DE BRANCO EM CANAVIAL NO MEIO DO NADA APAVORA MOTORISTA; VÍDEO

Um vídeo veiculado neste final de semana tem causado comoção nas redes sociais.





Segundo informações, um trabalhador que fazia entregas de cestas básicas em sítios na região de Frutal, no interior de SP, a cerca de 500 km da Capital se deparou com uma aparição. Numa área inóspita e desolada, o entregador deu de cara com uma menina, vestida em trajes brancos estranhos.





Na gravação, o homem dirige em uma estrada de terra no meio de uma plantação de cana, e relata que está assustado. “Gente do céu, um negócio desse. Se quiseram me assustar, assustaram”, confessa o homem.