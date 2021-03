Moradores derrubam outdoor de "Lula inocente" em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul

Em vídeo que circula nas redes sociais, manifestantes destroem um outdoor do ex-presidente Lula (PT), na cidade de Passo Fundo (RS). O material com a frase “Lula é inocente! O Brasil feliz de novo!” teve suas bases arrancadas com uma motosserra enquanto os demais faziam força até levar o outdoor ao chão. Não se sabe a data exata do registro. Em postagens nas redes sociais, apoiadores da ação afirmam que essa foi uma maneira de "derrubar uma fakenews".





A cidade que fica a 290 quilômetros da Capital gaúcha já protagonizou outra situação de repúdio ao ex-presidente petista. Em 23 de março de 2018, populares fecharam os acessos à cidade para impedir a entrada de Lula, que ia em caravana à cidade, para visita ao campus de Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul. Para bloquear a passagem, os manifestantes utilizaram pneus queimados, tratores para dificultar o tráfego e alguns agricultores chegaram a se deitar no asfalto. Na ocasião, houve confronto de apoiadores e protestantes.

(O Povo)