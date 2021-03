Ação da PMCE apreende mais de R$ 30 mil em espécie, arma de fogo e drogas com suspeito

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu nesta segunda-feira, 22, a quantia de R$ 30.680,00 em espécie; uma pistola calibre 380; 1520 gramas de maconha; uma balança de precisão e material para a comercialização de drogas. A ação aconteceu por volta das 09h, quando policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram informados que um homem, suspeito de roubos, trafegava em um veículo na avenida Osório de Paiva, bairro Vila Pery, em Fortaleza/CE.





Com as informações, a composição seguiu em diligência em busca do veículo suspeito, momento em que o condutor do carro foi avistado abastecendo o automóvel em um posto de combustível.





Feita a abordagem, os militares encontraram com o homem R$ 7.680,00 em espécie, o que levantou suspeita. Após ser questionado acerca da procedência do dinheiro, o indivíduo afirmou que possuía mais R$ 23.000,00 em espécie em sua residência, bem como 1520 gramas de maconha e uma arma de fogo escondida na casa de um amigo.





Os agentes seguiram com o suspeito até sua casa, onde o restante do material foi apreendido. Além disso, a pistola foi localizada em uma caixa lacrada na residência do amigo do suspeito que, segundo ele, não sabia da o que tinha na caixa.





Gilberto Freitas de Sousa (40), juntamente com o material apreendido, foi levado ao 12° Distrito Policial (DP). Na delegacia, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A origem do dinheiro apreendido será investigada pelas autoridades competentes.