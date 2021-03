“Se ficar em lockdown 30 dias e acabar com vírus, eu topo"

Bolsonaro deu declarações nesta segunda-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto.





Durante uma cerimônia, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas de governadores e prefeitos contra o novo coronavírus. Ele também disse que é preciso “lutar contra o vírus e não contra o presidente”.





– Eu devo mudar o meu discurso? Eu devo me tornar mais maleável? Devo ceder? Fazer igual a grande maioria tá fazendo? Se me convencerem do contrário, faço, mas não me convenceram ainda. Devemos lutar é contra o vírus e não contra o presidente – declarou.





Bolsonaro falou ainda que se dentro de 30 dias a Covid-19 acabasse por conta do lockdown, ele aceitaria a medida.





– Parece que no mundo todo só no Brasil tá morrendo gente. Lamento o número de mortes. Qualquer morte. Não sabemos onde isso vai acabar. Se vai acabar um dia. […] Se ficar em lockdown 30 dias e acabar com o vírus, eu topo, mas sabemos que não vai acabar.





O presidente relembrou uma entrevista de David Nabarro, representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) a respeito do lockdown.





– Me chamam de negacionista ou de ter um discurso agressivo. Respeite a ciência! [O lockdown] não deu certo. Não estou afrontando ninguém. Estou seguindo a OMS. Não podemos transformar os pobres em mais pobres – afirmou Bolsonaro.





(Pleno News)