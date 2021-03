MPF pede apuração de suposto sumiço de 50.000 vacinas no governo petista do Piau

O MPF (Ministério Público Federal) requisitou nessa 5ª feira (25.mar.2021) que a Polícia Federal abra inquérito para apurar o possível desvio de 50.667 doses de vacinas contra a covid-19 por parte do governo do Piauí.





O pedido tem como base uma notícia veiculada por um portal do Estado. Segundo o Cidadeverde.com, os 224 municípios do Piauí receberam até agora 392.080 doses de vacinas. Os prefeitos, no entanto, incluíram no cadastro do governo federal somente 341.413 doses de imunizantes.





A publicação aponta 3 possibilidades para a discrepância:





- as secretarias municipais de Saúde estão vacinando e não incluíram - as doses no cadastro do Ministério da Saúde;

- as doses foram utilizadas de forma irregular; ou

- as vacinas estão paradas.





O procurador Kelston Pinheiro Lages requisitou à PF a apuração da existência do possível crime de peculato.





“A vacina é um bem público com destinação específica. O seu desvio ou subtração em proveito próprio ou alheio em uma situação de normalidade já grave, numa situação de calamidade pior ainda com sérias repercussões do âmbito criminal e da improbidade administrativa. Os fatos são graves e precisam ser esclarecidos”, diz Lages.





O MPF ainda cobrou esclarecimentos do secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, no prazo de 10 dias úteis.





(Folha da República)