O Hospital Regional Norte (HRN) informa que o tomógrafo está em funcionamento. Em média, mais de 750 exames de tomografia computadorizada são realizados por mês no HRN. No pico da Pandemia, em junho de 2020, foram realizados mais de 1200 exames de tomografia computadorizada no hospital e o equipamento passa por manutenção mensalmente.

Veja mais sobre: