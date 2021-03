NOTA DE PESAR

Hoje o efetivo do Quartel da Policia Militar em Tianguá (1ªCIPM/3ºCRPM) acordou de luto pela triste noticia do falecimento do 1º Sargento José Airton Pereira, ocorrido na madrugada deste domingo (2/03) na UTI (Unidade de Pronto Atendimento) do Hospital São Camilo em Tianguá, onde estava internado por complicações causadas pela Covid-19.





Sargento Airton estava há 23 anos na Corporação, onde a maior parte do tempo foi trabalhando na região da Ibiapaba. Atualmente estava lotado na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS).

Sentiremos, sem sombra de dúvidas, sua ausência física, porém suas lembranças serão eternas em nossa memória. Nossas honras militares a esse guerreiro, e que Deus possa dar o conforto a família, a quem apresentamos nossa solidariedade e respeito pela imensa dor.





Descanse em paz, nobre Policial Militar.





(Ibiapaba 24 hs)