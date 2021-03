Atleta sobralense faz vaquinha virtual para custear cirurgia e voltar a jogar futebol

O Jovem atleta sobralense Ivo Carvalho Rodrigues Júnior, 19 anos, jogador de futebol, revelação e uma promessa do futebol, que soma passagem exitosas por vários campeonatos juvenis em Sobral. Mas teve seu sonho interrompido momentaneamente em 2020, devido a duas perdas de seus maiores amores: Sua mãe que faleceu prematuramente e a impossibilidade de seguir jogando futebol devido uma grave lesão em um dos ligamentos cruzados anteriores (LCA).





Em meio a pandemia e as dores da perda, surge novas motivações para continuar sonhando no futebol, ainda mais com seu novo “xodó” sua irmãzinha bebê que tão logo chegou já ficou órfã da mãe. Com isso, Ivo Rodrigues, mobiliza uma vaquinha virtual para custear a cirurgia e poder voltar a jogar futebol e ajudar sua família.





O procedimento até poderia ser realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas todas as cirurgias eletivas estão suspensas devido a pandemia, além de ele ter que obedecer uma fila de regulação o que atrasaria ainda mais a cirurgia. Para agilizar no tratamento o Jovem atleta, prefere fazer o procedimento num hospital particular para agilizar o processo e poder retornar o quanto antes aos gramados. O problema é que este tipo de cirurgia é avaliado em R$ 6 mil, valor que foge do padrão de vida do rapaz.









(Blog Célio Brito)