PANDEMIA DE ROUBOS DE MOTOS EM SOBRAL!

Em pleno Lockdown, os criminosos não param de roubar motos em Sobral!

Por volta das 05h00 da manhã desta sexta-feira (19), um homem que retornava do trabalho, foi abordado por dois homens armados de revólver em uma motocicleta nas proximidades do clube Palmeiras, no bairro Dom Expedito. Os assaltantes roubaram o veículo da vítima.





O veículo roubado foi uma Honda Fan de cor vermelha e placa NRB-2486.





Os criminosos fugiram logo após o roubo, tomando rumo ignorado.