Bolsonaro fala sobre tomar dura decisão contra restrições

Em conversa com apoiadores na manhã desta sexta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro criticou as restrições adotadas por governadores e prefeitos e questionou se a população estaria preparada para uma ação dura do Governo Federal.





– Eu tenho mantido todos os ministros informados do que está acontecendo. E ainda culpam a mim, como se eu fosse um insensível no tocante às mortes. A fome também mata. A depressão tem causado muitos suicídios no Brasil. Onde é que nós vamos parar? Será que o Governo Federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação, do Governo Federal, dura no tocante a isso? – questionou.





Bolsonaro já criticou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pelo fechamento das praias e o acusou de hipocrisia. Aos apoiadores, o presidente também chamou de hipócritas quem o tem acusado frequentemente de ditador.





– O que é ditadura? É para dar liberdade para o povo. É para dar o direito ao povo trabalhar. É para dar direito ao povo trabalhar. Não é ditadura não. Temos uns hipócritas aí falando de ditadura o tempo todo, uns imbecis. Agora o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza – complementou o presidente.





Sem dar mais detalhes sobre o que seria a “decisão dura”, ele afirmou esperar a população se integre “cada vez mais” sobre o que está acontecendo.





– Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando – disse Bolsonaro.





O chefe do Executivo entrou com uma ação no STF contra os decretos dos governadores e também disse esperar que esta ação seja procedente.





(Pleno News)