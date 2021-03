PAPAGAIO QUE SALVOU FAMÍLIA DE ASSALTO MORRE APÓS SER AGREDIDO POR CRIMINOSOS; VÍDEO

Ao ver mãe e filha serem amarradas e agredidas, o papagaio começou a gritar e chamou atenção dos vizinhos; assista reportagem abaixo!





Um papagaio que percebeu um assalto, alertou os vizinhos e salvou uma família que era mantida como refém não resistiu aos ferimentos causados pelos criminosos e morreu, na quinta-feira (4), em Cianorte, no norte do Paraná.





O crime ocorreu na última quarta-feira (4) e as vítimas estavam em casa quando a residência foi invadida no bairro Morada do Sol. Eles renderam e amarraram mãe e filha, no entanto, enquanto reuniam os objetos do roubo dentro do carro que também seria levado, o papagaio percebeu que havia algo errado e começou a gritar. O barulho chamou a atenção dos vizinhos e eles ligaram para a polícia.





De acordo com a Polícia Civil, antes da chegada das equipes, os assaltantes agrediram o papagaio para que ele ficasse quieto. “O papagaio diante da movimentação passou a fazer barulhos, para silenciar o papagaio, eles maltrataram o animal. Em razão disso vão responder também por maus-tratos a animal”, explicou o delegado Carlos Gaberli.





Minutos depois, a casa foi cercada pela polícia e os criminosos acabaram se entregando.





Assista à reportagem completa:

Fonte: RICMAIS

Foto ilustrativa