Polícia Civil desarticula esquema fraudulento que movimentou cerca de R$ 35 milhões

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou, nesta terça-feira (23), uma operação na cidade de Itapipoca, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em crimes de estelionato, falsa identidade, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações realizadas durante seis meses apontam que os alvos teriam movimentado cerca de R$ 35 milhões.





No total, foram cumpridos 81 mandados judiciais, sendo eles de de busca e apreensão, prisão preventiva e de sequestro de bens. Durante a ofensiva policial, foram apreendidas seis armas de fogo, mais de R$ 50 mil reais, joias, centenas de cartões bancários, onze carros de luxo, uma motocicleta, além de 23 imóveis sequestrados. Mais detalhes serão apresentados nesta quarta-feira (24), às 11 horas, na sede da Delegacia Geral, em Fortaleza.

Serviço





Coletiva

Data: 24 de março de 2021 (quarta-feira)

Horário: 11 horas

Local: Delegacia Geral (Rua do Rosário, 199 – Centro – Fortaleza)