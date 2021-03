Responsabilidade Social: FAL disponibiliza equipamentos para atendimento aos pacientes com Covid-19 no Hospital Regional de Sobral (HRN)

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) no cumprimento de sua função social e em solidariedade a toda população cearense em tempos de pandemia, disponibilizou através de empréstimo, diversos equipamentos de seus laboratórios de práticas clínicas buscando contribuir na melhoria da assistência prestada aos pacientes com Covid-19 no Hospital Regional Norte (HRN).





“Sentimo-nos muito honrados em disponibilizar nossos equipamentos para o atendimento aos pacientes com Covid-19 no HRN. Nosso maior interesse é cumprir nossa missão institucional de contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional, na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e democrática”, destacou a Diretora Geral da FAL, Nayara Machado Melo Ponte.