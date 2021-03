O presidente do PDT no Ceará, deputado André Figueiredo, em entrevista ao Diário do Nordeste sobre as articulações para as eleições de 2022, disse que o partido avalia indicar para disputar a sucessão de Camilo Santana (PT) pedetistas como o ex-prefeito Roberto Cláudio, a vice-governadora Izolda Cela e o secretário do Planejamento, Mauro Filho.





Fonte: Ponto Poder/DN