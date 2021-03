Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina nas refinarias

A Petrobras anunciou um novo alívio para o bolso dos brasileiros. Os preços do diesel e da gasolina cairão em R$ 0,11 por litro nas refinarias a partir desta quinta-feira (25). As reduções vêm após diversas altas consecutivas este ano.





Com a mudança, o preço médio da gasolina será de R$ 2,59 por litro, em uma queda de -3,71%. É a segunda redução do combustível este ano, já que na última semana o preço caiu R$ 0,14 o litro. Desde o início do ano, o valor subiu seis vezes.





Já o diesel custará R$ 2,75 o litro nas refinarias, em queda de -3,85%. O gasóleo ainda não havia tido redução em 2021; apenas alta por cinco vezes consecutivas.





A gasolina e o diesel fecharam o ano de 2020 custando em média R$ 1,84 e R$ 2,02, respectivamente.