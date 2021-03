PF apreende mala com R$ 800 mil em fraudes no auxílio

Polícia acredita que tenham sido desviados R$ 13 milhões em precatórios e R$ 2,7 milhões em tentativas de saques.





Uma mala com R$ 800 mil foi apreendida pela Polícia Federal nesta quarta-feira (31), como parte da Operação ET Caterva, que investiga fraudes no auxílio emergencial. Há advogados e também funcionários públicos entre os suspeitos, cujo os nomes não foram divulgados. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Cuiabá e também incluíram outros 11 estados.





De acordo com o portal G1, foram 12 ordens de prisão, 77 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens, e nove medidas de suspensão do exercício da função pública.





De acordo com as investigações, os criminosos forjavam documentos falsos com suas próprias fotografias e os dados do beneficiário, e iam diretamente até os bancos a fim de realizarem o saque. Os valores eram distribuídos para inúmeras contas a fim de esconder a origem ilícita.





(Thamirys Andrade/Pleno News)