Polícia resgata menino de 6 anos espancado e mantido em jaula pelo próprio pai no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) resgatou um menino de apenas seis anos preso em uma jaula pelo próprio pai. O caso aconteceu na noite do último domingo, no Setor de Chácaras Lúcio Costa.





A própria PM-DF compartilhou o crime em sua página no Twitter. O garoto foi encontrado com marcas de violência pelo corpo, abandonado em uma jaula colocada pelo pai na caçamba de uma picape branca.





Segundo depoimentos de testemunhas, a criança foi espancada com um pedaço de fio, arrastada pelo chão e trancada seminua sobre o veículo.





O agressor de 31 anos, que não teve a identidade revelada, teria cometido o crime após uma briga com a esposa. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. Já a criança foi entregue a uma tia, que assumiu seus cuidados momentaneamente.





