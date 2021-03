MATANÇA EM SANTANA DO ACARAÚ!

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (15) na rua do Cemitério na sede do Distrito de Mutambeiras, zona rural de Santana do Acaraú. Segundo informações de testemunhas, um homem conhecido por Raimundo Nonato dos Santos, 32 anos, estava sentado na calçada da casa de sua irmã, quando percebeu a chegada de dois homens em uma motocicleta Bros armados e encapuzados, a vítima entrou na residência para se esconder, porém foi alvejada com vários tiros, sendo dois deles na cabeça, os criminosos fugiram. A vítima foi socorrida por populares ao hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto e morreu na unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada e está realizando diligências na tentativa de localizar e prender os criminosos.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Sobral Online

Foto ilustrativa