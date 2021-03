Homem baleado em Santana do Acaraú morre a caminho de Sobral

O homem que foi baleado na tarde desta segunda-feira (15) na cidade de Santana do Acaraú, identificado como Paulo Jorge Lima, 39 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Santa Casa de Sobral. O crime aconteceu por volta das 16h45min, a vítima foi baleada com pelo menos quatro tiros a queima roupa, o sinistro aconteceu ao lado do centro Comunitário Adauto Bezerra, em frente ao Colégio Santanense. Uma ambulância do SAMU socorreu o homem que foi levado ao Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, após receber os primeiros atendimentos, ele foi transferido com urgência para a Santa Casa de Sobral, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho. O corpo está no hospital municipal der Santana do Acaraú. O caso será investigado pela Policia Civil de Santana do Acaraú.





(Tribuna dos Vales)