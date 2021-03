SSPDS anuncia novos gestores da Polícia Civil e da Perícia Forense do Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) anuncia, nesta segunda-feira (15), os novos gestores de duas instituições vinculadas à pasta: a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Na Polícia Civil, assume o então delegado geral adjunto da instituição, Sérgio Pereira dos Santos. Já na Pefoce, assume o perito Julio Cesar Nogueira Torres. A SSPDS agradece aos até então delegado geral Marcus Rattacaso e ao perito geral Ricardo Macêdo pelo trabalho realizado e deseja sucesso aos novos delegado geral e perito geral nessa nova missão.

Novo delegado geral da Polícia Civil

Sérgio Pereira dos Santos é delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará desde 2013. Antes de ser anunciado como delegado geral, Sérgio atuou como delegado geral adjunto de 2019 até os dias atuais e, anteriormente, como chefe de gabinete, entre 2017 e 2019.





Antes de ingressar na PCCE, ele foi policial militar da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Com graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Sérgio possui especialização em Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública pela Universidade Federal do Ceará (UFC). No ano de 2018, atuou também como professor da disciplina de Legislação Sobre Drogas Ilegais – Lei Penal Especial na Academia de Polícia Civil do Maranhão pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).





Sérgio Pereira também foi diretor, dos anos de 2014 a 2016, da então Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), que agora é intitulada de Delegacia de Narcóticos. Além da unidade especializada, Sérgio Pereira também atuou como delegado nas Delegacias Municipais de Campos Sales e Parambu, e Regionais de Crato e Tauá.





Novo perito geral da Pefoce