Policiais militares doam alimentos à família após operação contra foragido da justiça no Ceará

Após serem acionados para uma operação de busca, policiais militares da 2ª Companhia do Batalhão Especializado de Interior (BEPI) se uniram para ajudar uma família em situação de vulnerabilidade social. O fato aconteceu depois que os PMs receberam uma denúncia sobre um foragido da justiça que estava em uma residência no município de Ipaumirim (CE).





Ao chegar no local, os agentes não encontraram o suspeito, mas perceberam as necessidades de uma família. Na residência, uma mãe e cinco crianças estavam precisando de ajuda alimentar. De imediato, os policiais militares divulgaram a situação com um grupo de amigos e conseguiram arrecadar uma cesta básica completa, além de ovos e leite para complementar a alimentação dos pequenos.





Todos ficaram motivado e felizes em poder ajudar. Antes da nossa ação, o semblante da mãe retratava muita tristeza, com a doação sentimos que ela ficou feliz e com as esperanças renovadas. Acredito que nossa missão, naquele momento, foi cumprida”, declarou o 3º sargento De Sousa, um dos policiais da patrulha.





(Diário do Nordeste)