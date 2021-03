Ciro Gomes diz que Bolsonaro "sempre foi corrupto" e que "não se pode aceitar calado tanta roubalheira"

O ex-presidenciável socialista Ciro Gomes (PDT), segue no percalço do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido). Através das redes sociais, o pedetista vem fazendo sistemáticos ataques contra o líder do país.





Desta vez, Gomes afirmou que Bolsonaro ‘sempre foi corrupto’ e que não se pode ‘aceitar tanta roubalheira’.





“Bolsonaro sempre foi corrupto! Todos os dias aparecem novas evidências. Não podemos aguentar calados tanta roubalheira, tanto abuso e tanta ameaça sobre o futuro do Brasil! #ForaBolsonaro“, escreveu ele em seu Twitter.





A crítica do esquerdista vem em um momento em que ele se torna alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura ataques proferidos contra ele contra o Chefe de Estado.





“Particularmente não ligo para esse ato contra mim, mas considero grave a tentativa de Bolsonaro de intimidar opositores e adversários. Entendo que é um ato de desespero de quem vê sua imagem se deteriorar todos os dias pela gestão criminosa do Brasil na pandemia.”, comentou ele.





Fonte: Folha da República