Prefeito Ivo Gomes é empossado na diretoria do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras

O prefeito Ivo Gomes foi empossado, na manhã desta terça-feira (30/03), como vice-presidente para o Interior do Nordeste do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), primeiro consórcio público de municípios para a compra de vacinas contra a Covid-19, e também medicamentos e insumos. O Conectar é uma iniciativa liderada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).





O Consórcio será presidido pelo prefeito de Florianópolis/SC, Gean Loureiro, e a diretoria conta com 15 prefeitos de todo o Brasil.





A partir de agora, o consórcio poderá iniciar as tratativas com os laboratórios para a compra do imunizante. O objetivo é unir forças para dar maior celeridade ao processo de vacinação dos públicos-alvo em Sobral e outras cidades no Brasil.





O prefeito Ivo Gomes reforçou que trabalhará todos os dias para garantir a vacinação dos sobralenses, ressaltando que mutirões estão sendo realizados desde a semana passada para idosos e profissionais de saúde.