Prefeitura de Sobral inicia instalação de novos semáforos na Boulevard do Arco

Na última semana, a Prefeitura de Sobral iniciou a instalação de novos semáforos na Boulevard do Arco Nossa Senhora de Fátima. Esse é um projeto da Secretaria do Trânsito e Transporte (Setran), por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), que tem como objetivo melhorar o trânsito da região. A expectativa é de que a sinalização entre em operação daqui a 60 dias.





A nova sinalização tem um formato moderno de totem, que beneficiará a visibilidade dos condutores, acarretando na diminuição de congestionamentos e acidentes de trânsito. Os semáforos terão alguns sentidos liberados simultaneamente, para melhorar a fluidez.





Estão sendo instalados dois totens em cada sentido. Cada um possui foco veicular, foco de pedestre e o nome da rua ou avenida de tráfego, sendo toda sinalização iluminada por lâmpadas de LED, além de possuírem placas de regulamentação.





“Esteticamente, eles vão embelezar o cruzamento do arco, com totens na cor Black Piano. É algo totalmente diferente do que temos hoje no município”, disse o coordenador da CMT, Julif Guedes.