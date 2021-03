VEREADOR DE URUOCA DOA 100% DO SALÁRIO PARA AJUDAR FAMÍLIAS CARENTES

O vereador de Uruoca, Jean Fernandes, sensibilizado com a situação das famílias mais carentes do município de Uruoca, decidiu doar 100% do salário do mês de Vereador para compra de cestas básicas para as famílias carentes.





As cestas básicas serão doadas as famílias carentes do município de Uruoca, que estão necessitando, principalmente neste momento de pandemia.





Vale destacar que, o vereador Jean Fernandes vem realizando um mandato propositivo, voltado as demandas sociais de todo o povo de Uruoca.





Uma atitude nobre e um exemplo a ser seguido pelos demais vereadores e vereadoras.





Via Moraújo Portal de Notícias