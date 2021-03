Neste domingo, o Presidente da República Jair Bolsonaro comemorou 66 anos de vida. Manifestantes se reuniram em frente ao Palácio do Planalto para desejar felicitações ao chefe do executivo federal, que fez um discurso forte sobre a situação do país.





“Estão esticando a corda. Estão tirando a liberdade do nosso povo (…) Não queremos que o Brasil mergulhe no socialismo”, disse.