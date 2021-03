PRF PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM ÔNÍBUS

Em Sobral, sábado, dia 27 de março de 2021, por volta das 21h, equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada por motorista de ônibus interestadual de passageiros que fazia rota Natal/RN para São Luís/MA.





Foi relatado pelo motorista que um indivíduo – passageiro – estava importunando sexualmente os demais ocupantes do coletivo. Equipe PRF ingressou no interior do ônibus e fez a prisão de homem de 46 anos que reside em Fortaleza/CE. Segundo as vítimas, uma senhora e seus dois filhos, um de 7 e outro de 13 anos, o homem visivelmente transtornado estava realizando atos obscenos e importunando-os e as ações se iniciaram quando o ônibus estava passando por Itapajé/CE.





As vítimas estavam bastante nervosas e em pânico com a atitude tomada pelo homem que exibia suas partes íntimas. A equipe PRF realizou a prisão do autor encaminhando-o para a Delegacia Regional de Sobral, sendo acusado de dois crimes, o primeiro de satisfação de lascívia mediante presença de criança e/ou adolescente e importunação sexual.